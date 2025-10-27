Il neurochirurgo che parla al cervello e al cuore | Christian Brogna e il coraggio della paura
Operare un cervello umano mentre il paziente è sveglio, capace di parlare, di muoversi, di interagire: per la maggior parte delle persone è un’immagine al limite del fantascientifico. Per il dottor Christian Brogna, neurochirurgo di fama internazionale che, dopo anni di esperienza all’estero, oggi opera in Italia, a Roma, è invece la dimensione più autentica del lavoro. Una sfida quotidiana che unisce scienza e umanità, precisione e vulnerabilità, coraggio e consapevolezza dei propri limiti. Di tutto questo Brogna ha parlato in Awake, il romanzo autobiografico appena pubblicato da Rizzoli nel quale racconta le emozioni, i timori e la concentrazione che accompagnano ogni intervento sul cervello di un paziente sveglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Faleria #19ottobre ?Sul "Corriere di Viterbo” si parla del nuovo libro di Maurizio Fontana! “Lacrime di coccodrillo. Perché ancora le guerre?” è il titolo del volume firmato dal neurochirurgo e neurologo Maurizio Fontana, edito da EMIA Edizioni, che sarà pres - facebook.com Vai su Facebook
Il neurochirurgo che parla al cervello e al cuore: Christian Brogna e il coraggio della paura - Nel suo libro Awake racconta la concentrazione, l’emozione e la fragilità che accompagnano ogni intervento, rivelando che la ... Si legge su ilgiornale.it
Come si può sopravvivere con una freccia nel cervello? - Un uomo di 64 anni, di Ancona, è sopravvissuto per due giorni in casa con una freccia conficcata in testa, sparata da una balestra di sua proprietà, prima di essere trasportato in ospedale (vigile e ... Segnala corriere.it
Il neurochirurgo Christian Brogna: “L'esposizione all'arte plasma il nostro cervello. Siamo tutti spettatori creativi” - Il dottor Christian Brogna, neurochirurgo specializzato nella chirurgia dei tumori cerebrali complessi, nella neuro- Segnala wired.it