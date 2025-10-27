Il narcos Bako arrestato in Albania | gestì la cocaina dal carcere di Poggioreale latitante da 12 anni
Preso in Albania, dopo 12 anni, il latitante Armando Bako; deve scontare 29 anni complessivi di reclusione, era irreperibile dal 2013. 🔗 Leggi su Fanpage.it
