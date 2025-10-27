Il Napoli è tornato il Napoli mettendo in panchina i colpi di mercato da 200 milioni a partire da Lucca e Beukema

Il Giornale, con Nicolò Schira, titola così: “Mercato rinnegato: Conte in vetta con gli uomini scudetto”. Sabato contro l’Inter c’erano in campo solo due uomini acquistati quest’estate: De Bruyne (che poi è uscito per infortunio) e Milinkovic Savic (scelta obbligata per l’infortunio di Meret, ma che comunque sta giocando con regolarità). Scrive Il Giornale: Conte come l’Araba Fenice è risorto dalle proprie ceneri, incartando tatticamente il collega Chivu e pilotando gli azzurri al successo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

