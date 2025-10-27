Il Napoli attacca Bergonzi | Non è accettabile metterlo in dubbio
Inter News 24 Napoli, il comunicato ufficiale nei confronti di Bergonzi dopo le polemiche per il calcio di rigore di Napoli Inter. Tutti i dettagli in merito. Il Napoli ha espresso il proprio disappunto attraverso una nota ufficiale sui social riguardo alle dichiarazioni dell’ex arbitro Mauro Bergonzi durante la trasmissione La Domenica Sportiva. Il club partenopeo ha condannato le sue parole nei confronti di Di Lorenzo, ritenendole inappropriate e inadeguate, sottolineando come queste abbiano creato un clima di tensione ingiustificato. La posizione del Napoli si inserisce nel contesto delle polemiche legate alla recente partita contro l’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
