Il Napoli a dicembre rischia di ritrovarsi senza De Bruyne né Anguissa che va in Coppa d’Africa Gazzetta

Ilnapolista.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato extra-large ma non a centrocampo. Il Napoli rischia di pagare a caro prezzo – almeno numericamente – l’infortunio di De Bruyne perché a dicembre perderà pure Anguissa che giocherà la Coppa d’Africa. In panchina di veri e propri centrocampisti ce ne sono due: Gilmour ed Elmas. Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo: Ciò che sembra evidente già adesso, è che il Napoli rischia di arrivare molto corto in mezzo al campo da inizio dicembre in avanti, quando Conte perderà anche un altro faro come Frank Zambo Anguissa per la Coppa d’Africa (21 dicembre-18 gennaio in Marocco): il camerunese sicuramente salterà la Supercoppa di Riad, come due stagioni fa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

