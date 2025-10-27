Anni di ricostruzioni, smalto in gel o, peggio, di onicofagia, hanno sicuramente messo a dura prova le unghie che si spezzano facilmente se private della loro armatura artificiale. Ma allora come rendere le unghie più forti? Dieta, integratori e smalti specifici per unghie che si spezzano giocano sicuramente un ruolo fondamentale, ma non sono gli unici fattori in gioco. L’unica soluzione, definitiva, è riuscire a spezzare questo circolo vizioso per dare al letto ungueale e alle cuticole le cure necessarie per tornare ad avere unghie forti e dure, ma soprattutto elastiche. E il segreto è il nail slugging. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il nail slugging è il segreto per unghie più forti e resistenti