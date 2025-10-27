Le elezioni per il sindaco di New York ci riguardano. Sono partite quelle anticipate. Domenica prossima tocca a quelle in presenza. Ci diranno dove scelgono di andare i Democratici, e di rimbalzo la sinistra occidentale. Favorito, Zohran Mamdani, musulmano che straparla di intifada globale e di tetto agli affitti privati, che favoleggia di trasporti gratis, disarmo e impoverimento della polizia, e ovviamente di raddoppio delle tasse che a New York sono già le più alte d'America e hanno già prodotto una fuga verso la Florida, che in caso di sua vittoria diventerebbe un esodo. Contro di lui, Andrew Cuomo, ex Governatore dello Stato di New York, democratico anch'egli, dimessosi per scandali sessuali poi archiviati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il musulmano Zohran Mamdani alla guida di New York, la speranza di una sinistra americana malata di wokismo