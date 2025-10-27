Il Montevarchi sbaglia tre volte | è solo pari
MONTEVARCHI 0 SCANDICCI 0 MONTEVARCHI: Giusti, Cecconi, Coly, Bigazzi (69’ Siniega), Bocci (58’ Tommasini), Mencagli, Boncompagni (72’ Galastri), Bassano, Nannini (76’ Mattei), Lovari, Rosini (69’ Casagni) All. Marmorini SCANDICCI: Fedele, Grossi, Dodaro, Guidelli (90’ Poli), Biancon, Valentini, Valori, Viligiardi, Arrighini (85’ Grottelli), Mugelli, Chiaverini All. Taccola Arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore Note: spettatori 700 circa MONTEVARCHI – Termina a reti bianche la sfida del Brilli Peri tra Aquila Montevarchi e Scandicci. Uno 0-0 che va stretto alla formazione di Marmorini, decisamente più pericolosa e vicina al gol in almeno tre nitide occasioni, due delle quali sventate con salvataggi quasi sulla linea di porta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
