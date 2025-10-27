Il mistero di Piera | Per scomparire non si va nel bosco
Piera aveva preparato i capponi da vendere per il Natale. E non avrebbe mai lasciato l’azienda agricola di San Miniato. E allora cos’è successo alla 69enne che il 21 settembre è entrata dentro il bosco di Medicina (Pescia) per cercare funghi e non ha più fatto ritorno? Federica Cancelliere, che abita nella zona, Piera Pinna non l’ha mai conosciuta, ma è rimasta colpita da questa storia, tanto da organizzare, a ricerche ufficiali concluse, un gruppo di volontari per tornare a cercarla. Ma della signora Pinna, originaria della Sardegna (dove pare che volesse tornare per stare vicino alle sorella), nessuna traccia Signora Federica, lei che idea si è fatta? "La zona è stata tutta battuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Ci sono luoghi che parlano, figure di pietra che raccontano il mistero del bene e del male. Giovedì 30 ottobre, la scrittrice Beatrice Beretti ci accompagna nel Sacro Bosco di Bomarzo con il suo romanzo “Il Segreto del Sacro Bosco”. Un viaggio dentro la fantasi - facebook.com Vai su Facebook
Il mistero di Piera: "Per scomparire non si va nel bosco" - In quei giorni, peraltro, il bosco era pieno di fungaioli e cacciatori. Come scrive lanazione.it
Scomparsa nel bosco, la volontaria: “Cerchiamo ancora Piera” - Pescia, 27 ottobre 2025 – Piera aveva preparato i capponi da vendere per il Natale. Secondo msn.com
La scomparsa di Piera nel bosco. “Le nostre vite sono sconvolte” - San Miniato (Pisa), 23 ottobre 2025 – Il caso, avvolto nel mistero, ha attirato anche l’attenzione della trasmissione “ Chi l’ha visto? Segnala msn.com