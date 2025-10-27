Il missile Burevestnik è realtà la Russia lo ha testato con successo | può volare per 14mila chilometri

Putin ha annunciato il superamento dei test finali del missile Burevestnik a propulsione nucleare dopo anni di fallimenti e un incidente mortale nel 2019. L'annuncio arriva nel momento di massima tensione diplomatica con l'Occidente. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Il missile Burevestnik è realtà, la Russia lo ha testato con successo: può volare per 14mila chilometri

