Il missile Burevestnik è realtà la Russia lo ha testato con successo | può volare per 14mila chilometri
Putin ha annunciato il superamento dei test finali del missile Burevestnik a propulsione nucleare dopo anni di fallimenti e un incidente mortale nel 2019. L'annuncio arriva nel momento di massima tensione diplomatica con l'Occidente. 🔗 Leggi su Wired.it
Approfondisci con queste news
Si chiama Burevestnik. Un nome che in Italia si sta venendo tradotto come “uccello delle tempeste”. È il nuovo missile svelato da Vladimir Putin. Un’arma che secondo il presidente della Russia è “invincibile”. Come funziona il missile invisibile svelato dalla Ru - facebook.com Vai su Facebook
Ascolta la puntata de $lavarianteParenzo di oggi $27ottobre . Clicca qui tinyurl.com/mswkb394. @DAVIDPARENZO $FratellidItalia $Cgil $Mosca $missile $Burevestnik - X Vai su X
Missile Burevestnik, allarme per l'arma nucleare (che supera i test). Putin: «Costruiremo un mondo nuovo» - Missile Burevestnik, ecco le ultime novità sulla nuova e temutissima arma da guerra di Vladimir Putin. ilgazzettino.it scrive
Cos’è Burevestnik, il missile a propulsione nucleare che la Russia è pronta a testare - La Russia potrebbe essere in procinto di testare un missile a propulsione nucleare, o potrebbe averlo già fatto di recente. Come scrive huffingtonpost.it
Cos’è lo Skyfall, il missile a propulsione nucleare Burevestnik che la Russia sta testando nell’Artico - 09 Skyfall) o Burevestnik, è un missile russo a propulsione nucleare in fase di sviluppo, che Mosca potrebbe “realisticamente testare” questa settimana nel sito ... Scrive fanpage.it