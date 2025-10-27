Il mio matrimonio era un po’ affollato Non lo immaginavo ci credevo tanto Non sono entrata nei dettagli per proteggere i bambini | Martina Stella si sfoga

Martina Stella, sabato 25 ottobre, a “Verissimo” ha parlato della fine del suo matrimonio con Andrea Manfredonia. I due si sono fidanzati nel 2015 e poi nel 2021 hanno avuto Leonardo. “È stato il momento più difficile per me, ci sono stata male Ho sempre avuto il sogno della famiglia unita – ha detto con commozione la Stella a Silvia Toffanin – ho sempre creduto nel matrimonio, è sempre stato il mio grande sogno, ma purtroppo non è andata. A livello personale ne ho sofferto molto”. L’attrice ha continuato dicendo che il suo era “un matrimonio un po’ affollato. Non lo immaginavo, ci credevo tantissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

