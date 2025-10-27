Il mio disco jazz e sereno | Francesco Mancarella cambia anima a un altro pianoforte
Milano, 27 ottobre 2025 – Un pianoforte vivo. Un pianoforte che più vivo di così non si può. Il salentino Francesco Maria Mancarella è un artista a 360 gradi. Un artista che il pianoforte non lo suona soltanto, ma lo fa vivere. Come nel progetto “Il pianoforte che dipinge”: “Era un pianoforte che non avrebbe mai più potuto suonare e gli ho dato la possibilità di fare qualcosa. Per me gli strumenti hanno un’anima, respirano l’aria dei posti in cui vanno. Io l’ho reso unico: gli ho tolto le corde, lui è morto e si è risvegliato in teatro. Gli ho dato una nuova vita”. E adesso un pianoforte con una nuova anima è protagonista del suo nuovo disco: ‘What I felt’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
