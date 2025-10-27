Il Milan ritrova Loftus-Cheek ma nulla da fare per Estupinan Per l’Atalanta Allegri …

Pianetamilan.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek ha smaltito l'affaticamento muscolare patito in Nazionale e che gli ha fatto saltare le ultime due partite del Milan contro Fiorentina e Pisa: pronto per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

il milan ritrova loftus cheek ma nulla da fare per estupinan per l8217atalanta allegri 8230

© Pianetamilan.it - Il Milan ritrova Loftus-Cheek, ma nulla da fare per Estupinan. Per l’Atalanta, Allegri …

Contenuti che potrebbero interessarti

milan ritrova loftus cheekVerso Atalanta-Milan, Allegri ritrova Loftus-Cheek a centrocampo - Dopo Fiorentina e Pisa, Pervis Estupinan salterà anche il prossimo impegno in campionato del Milan, vale a dire quello sul campo dell'Atalanta (martedì alle 20. Lo riporta milannews.it

milan ritrova loftus cheekVerso Atalanta – Milan, Allegri tra infortuni e recuperi: doppia notizia - Il Milan mette nel mirino la sfida contro l'Atalanta, ma Allegri deve fare i conti con due notizie arrivate da Milanello ... Da spaziomilan.it

milan ritrova loftus cheekMilan, come stanno Loftus-Cheek ed Estupinan e quando tornano - All'indomani del pareggio trovato al 93' dal Milan in casa a San Siro contro il Pisa per 2- Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Ritrova Loftus Cheek