Il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek ha smaltito l'affaticamento muscolare patito in Nazionale e che gli ha fatto saltare le ultime due partite del Milan contro Fiorentina e Pisa: pronto per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan ritrova Loftus-Cheek, ma nulla da fare per Estupinan. Per l’Atalanta, Allegri …