Il Milan ritrova Loftus-Cheek ma nulla da fare per Estupinan Per l’Atalanta Allegri …
Il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek ha smaltito l'affaticamento muscolare patito in Nazionale e che gli ha fatto saltare le ultime due partite del Milan contro Fiorentina e Pisa: pronto per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Leao ritrova il sorriso, il Milan il suo numero 10: la vicinanza dei compagni e il momento difficile - facebook.com Vai su Facebook
Verso Milan-Pisa, Tuttosport: "Gabbia ritrova il maestro: Albiol" - X Vai su X
Verso Atalanta-Milan, Allegri ritrova Loftus-Cheek a centrocampo - Dopo Fiorentina e Pisa, Pervis Estupinan salterà anche il prossimo impegno in campionato del Milan, vale a dire quello sul campo dell'Atalanta (martedì alle 20. Lo riporta milannews.it
Verso Atalanta – Milan, Allegri tra infortuni e recuperi: doppia notizia - Il Milan mette nel mirino la sfida contro l'Atalanta, ma Allegri deve fare i conti con due notizie arrivate da Milanello ... Da spaziomilan.it
Milan, come stanno Loftus-Cheek ed Estupinan e quando tornano - All'indomani del pareggio trovato al 93' dal Milan in casa a San Siro contro il Pisa per 2- Segnala msn.com