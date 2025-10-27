Il Milan Futuro torna a vincere | vittoria in rimonta contro la Folgore Caratese

Pianetamilan.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan Futuro ritorna in campo e vince. I ragazzi di Massimo Oddo hanno affrontato la Folgore Caratese: il resoconto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

il milan futuro torna a vincere vittoria in rimonta contro la folgore caratese

© Pianetamilan.it - Il Milan Futuro torna a vincere: vittoria in rimonta contro la Folgore Caratese

News recenti che potrebbero piacerti

milan futuro torna vincereFolgore Caratese-Milan Futuro 2-3, Oddo torna a vincere - Gli uomini di Oddo sono alla ricerca del riscatto dopo le ultime uscite. Da msn.com

milan futuro torna vincereMilan Futuro, come sta andando in Serie D: risultati, classifica e migliori giocatori - Come sta andando il percorso del Milan Futuro in Serie D dopo la retrocessione: risultati, classifica e i giocatori che si sono messi in luce ... Secondo milanlive.it

milan futuro torna vincereAnche il Milan Futuro torna in campo questo weekend - Non solo la prima squadra, nel prossimo fine settimana si rivedrà anche il Milan Futuro in campo. Scrive milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Futuro Torna Vincere