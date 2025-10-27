Il Messina Futsal supera con una strepitosa rimonta la Junior Domitia
Weekend da incorniciare per il Messina Futsal, che ha conquistato due importanti vittorie. Nella 3^ giornata del campionato di serie A2, la squadra giallorossa ha battuto, sul parquet del “PalaLaganà”, la Junior Domitia per 8 a 4, al termine di un match ricco di reti, pali (5 in totale, dei quali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altre letture consigliate
#MATCHDAY | 3a Giornata #serieA2 ? Messina Futsal vs Junior Domitia 25 Ottobre ore 15:00 ? Pala Laganà • Messina Accesso gratuito con offerta libera #messinafutsal - facebook.com Vai su Facebook