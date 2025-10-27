Il messaggio del vescovo | La violenza tra ragazzi è come una metastasi Non perdiamo tempo
Forlì, 27 ottobre 2025 - Tanti i forlivesi che domenica sera si sono recati nella Basilica di piazza Saffi per commemorare San Mercuriale nel giorno della sua ricorrenza. Come sempre accade nella festa del primo vescovo di Forlì, anche quest’anno il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, ha rivolto il suo tradizionale messaggio alla città. Ha celebrato la messa solenne e davanti ai fedeli e alle autorità cittadine ha letto il messaggio che poi, al termine della cerimonia, è stato diffuso ai presenti. Tra le prime questioni messe in evidenza da mons. Corazza nel suo messaggio c’è quella degli atti di violenza in città (poche settimane fa tre ragazzi si sono accoltellati fuori da una scuola del centro), specialmente da parte di gruppi di minori italiani e stranieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Il messaggio del vescovo Villano ai sacerdoti: la libertà del servizio e la grazia del cambiamento https://www.ildispariquotidiano.it/it/il-messaggio-del-vescovo-villano-ai-sacerdoti-la-liberta-del-servizio-e-la-grazia-del-cambiamento/ - facebook.com Vai su Facebook
Uccisone Paolo Taormina, il messaggio dei vescovi Lorefice e Isacchi: «La vita è sacra, ogni violenza è un fallimento» - L’uccisione di Paolo Taormina, avvenuta nei giorni scorsi, scuote profondamente le Chiese di Palermo e Monreale, che attraverso le voci dei loro Pastori, Mons. Come scrive esperonews.it
Funerali di Papa Francesco, i vescovi toscani con i ragazzi arrivati a Roma: «Un messaggio di umanità al mondo» - Come accaduto per Papa Giovanni Paolo II si sentirà, in un solo luogo, improvvisamente, tutta la dimensione del papato, che è — al di là di tutto — universale, un ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it
Antonio Conte inaugura un campetto all’oratorio di Acerra: «Ragazzi, la violenza non vincerà» - Ad Acerra, l’attesa era diventata palpabile già da almeno un paio d’ore prima dell’appuntamento ... Si legge su ilmattino.it