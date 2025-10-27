Forlì, 27 ottobre 2025 - Tanti i forlivesi che domenica sera si sono recati nella Basilica di piazza Saffi per commemorare San Mercuriale nel giorno della sua ricorrenza. Come sempre accade nella festa del primo vescovo di Forlì, anche quest’anno il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, ha rivolto il suo tradizionale messaggio alla città. Ha celebrato la messa solenne e davanti ai fedeli e alle autorità cittadine ha letto il messaggio che poi, al termine della cerimonia, è stato diffuso ai presenti. Tra le prime questioni messe in evidenza da mons. Corazza nel suo messaggio c’è quella degli atti di violenza in città (poche settimane fa tre ragazzi si sono accoltellati fuori da una scuola del centro), specialmente da parte di gruppi di minori italiani e stranieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il messaggio del vescovo: "La violenza tra ragazzi è come una metastasi. Non perdiamo tempo"