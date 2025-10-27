Il mercato faraonico ha distrutto il Liverpool | ma ce n’era veramente bisogno? Telegraph
C’è un paradosso nel Liverpool di Arne Slot: la squadra che solo pochi mesi fa sembrava aver trovato una formula vincente, oggi si guarda allo specchio e non si riconosce più. Da campione d’Inghilterra a squadra smarrita, sconfitta per la quarta volta consecutiva, travolta da dubbi e ripensamenti tattici. L’arte del cambiamento, a volte, rischia di trasformarsi in autolesionismo. E mentre i tifosi si interrogano su cosa resti del Liverpool di un tempo, Brentford ha offerto un doloroso promemoria: la bellezza del calcio è fragile, e basta poco per perderla. Ne parla il Telegraph È difficile ricordare un campione d’Inghilterra che abbia mostrato così poco rispetto per il modo in cui ha vinto il titolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
Dopo le dichiarazioni di ieri di Antonio #Conte sui 9 acquisti, il noto giornalista interista Fabrizio #Biasin paragona il mercato faraonico del #Napoli a quello inesistente della #Lazio di #Sarri Cosa ne pensate? #TuttoNapoli #ForzaNapoliSempre #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Poi parliamo di conte e del Napoli che gioca 2 soli big match finora e li perde malamente entrambi ed in più perde con squadre medio/piccole come Toro e psv. Se avesse avuto il calendario di Tudor (questo possiamo dirlo noi e non lui)? 'con un mercato fara - X Vai su X
Troppi arrivi nel faraonico calciomercato estivo e giocatori schierati fuori ruolo: il Liverpool di Arne Slot ha perso l'equilibrio - Il tecnico olandese, capace di conquistare la vittoria del 20esimo titolo di campione di Premier League nel corso della sua prima stagione sulla Mersey, sta ... Come scrive calciomercato.com