C’è un paradosso nel Liverpool di Arne Slot: la squadra che solo pochi mesi fa sembrava aver trovato una formula vincente, oggi si guarda allo specchio e non si riconosce più. Da campione d’Inghilterra a squadra smarrita, sconfitta per la quarta volta consecutiva, travolta da dubbi e ripensamenti tattici. L’arte del cambiamento, a volte, rischia di trasformarsi in autolesionismo. E mentre i tifosi si interrogano su cosa resti del Liverpool di un tempo, Brentford ha offerto un doloroso promemoria: la bellezza del calcio è fragile, e basta poco per perderla. Ne parla il Telegraph È difficile ricordare un campione d’Inghilterra che abbia mostrato così poco rispetto per il modo in cui ha vinto il titolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il mercato faraonico ha distrutto il Liverpool: ma ce n’era veramente bisogno? (Telegraph)