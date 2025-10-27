Il maresciallo Masini | Ho fatto il mio dovere resta il dolore per la morte di un ragazzo di appena 23 anni
Con l'archiviazione del gip si è concluso il calvario giudiziario per il maresciallo Luciano Masini, il comandante della Stazione carabinieri di Villa Verucchio che la notte di capodanno aveva usato l'arma d'ordinanza per sparare contro un 23enne egiziano che aveva accoltellato quattro persone. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
“Uso legittimo dell'arma” e “nessun eccesso colposo di legittima difesa”. Il gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha archiviato l'accusa nei confronti del maresciallo Luciano Masini, comandante della stazione dei carabinieri di Villa Verucchio, che la Vai su Facebook
"#Masini" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Sparò e uccise un 23enne a Capodanno a Villa Verrucchio, archiviato il maresciallo Masini: «Ha agito senza possibilità di scelta» - Il comandante della stazione di Villa Verucchio la sera del 31 dicembre sparò al 23enne egiziano Muhammad Abdallah Hamid Sitta che aveva tentato di uccidere 4 persone. Si legge su corrieredibologna.corriere.it