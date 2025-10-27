Il Mantova perde ancora Possanzini torna in bilico
di Luca Marinoni Il “solito“ Mantova perde a Bari e sprofonda all’ultimo posto. Una sconfitta, la sesta in nove giornate, che mette nuovamente in serio pericolo la panchina di mister Possanzini. La svolta tanto attesa dalla società virgiliana e dai tifosi non si vede e l’allenatore è tornato nell’occhio del ciclone, anche se, proprio come è accaduto un mese fa, il calendario potrebbe giocare in favore dell’ex attaccante. Per il momento il sodalizio guidato dal presidente Piccoli non ha comunicato decisioni ufficiali e questo fa capire come le prossime in casa biancorossa saranno ore di riflessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
