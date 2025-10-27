Il Manchester United potrebbe guadagnare il 50% della commissione di trasferimento dal trasferimento di Greenwood

Sito inglese: Secondo quanto riferito, i giganti spagnoli del Barcellona stanno monitorando l’attaccante del Marsiglia Mason Greenwood, con una potenziale mossa che potrebbe riunirlo con il connazionale Marcus Rashford, attualmente in prestito al Camp Nou. Secondo The Sun, gli osservatori del club catalano sono rimasti colpiti dalle prestazioni di Greenwood in Ligue 1. Greenwood, ora 24enne, ha ricostruito la sua carriera in Francia dopo aver lasciato il Manchester United e continua ad attirare l’interesse dell’élite europea. Il viaggio di ritorno alla ribalta di Greenwood è stato seguito da vicino dal suo trasferimento al Getafe nel 2023, dove ha registrato 22 gol e cinque assist in tutte le competizioni nella sua stagione d’esordio in Spagna. 🔗 Leggi su Justcalcio.com