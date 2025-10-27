Il Lenergy Pisa bs alla Cetilar Arena
Il Lenergy Pisa Beach Soccer sarà ospite del Pisa Sporting Club in occasione della partita di Serie A Pisa - Lazio, in programma giovedì 30 ottobre 2025 alla Cetilar Arena. Prima del fischio d’inizio, delle ore 20:45, la squadra campione d’Italia di beach soccer sarà protagonista di un giro di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Donati, “Il nostro scudetto più maturo” Intervista al presidente del Lenergy Pisa BS che racconta la festa per il titolo 2025 e le nuove sfide, “Ora servono sinergie e una casa fissa” - facebook.com Vai su Facebook
Lenergy Pisa beach soccer in festa per il terzo scudetto Serata celebrativa a Il Mio Capriccio di Pisa - X Vai su X
Festa scudetto per il Lenergy Pisa bs - Lunedì 20 ottobre 2025, presso il locale Il Mio Capriccio di Pisa, si è svolta la serata celebrativa per il terzo scudetto conquistato dal Lenergy Pisa BS, campione d’Italia 2025. Lo riporta msn.com
Beach soccer: il Lenergy Pisa approda ai quarti di finale in Europa - Pisa, 12 giugno 2025 – A Nazaré, in Portogallo, il Lenergy Pisa BS si aggiudica gli ottavi di finale di Euro Winners Cup, grazie al successo per 4- lanazione.it scrive
Il Lenergy Pisa Bs sarà premiato in Consiglio comunale - Il Consiglio Comunale di Pisa renderà omaggio al Lenergy Pisa Beach Soccer, squadra Campione d’Italia 2025, con una cerimonia ufficiale di premiazione che si terrà giovedì 16 ottobre 2025 dalle ore 14 ... pisatoday.it scrive