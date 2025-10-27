Il lato giallo di Halloween | I 10 migliori episodi de La Paura Fa Novanta Treehouse of Horror dei Simpson

Gli speciali di Halloween de I Simpson, noti in Italia come “La Paura fa 90” ( Treehouse of Horror ), non sono semplicemente episodi a tema: sono diventati una tradizione irrinunciabile dell’autunno e l’appuntamento annuale più atteso per gli amanti dell’horror e della commedia. A partire dal 1990, con il primo storico episodio (allora legato da una storia-cornice ambientata nella casa sull’albero), questi speciali hanno fornito una valvola di sfogo creativa unica: la possibilità di infrangere ogni regola della continuità dello show. Le morti sono permanenti (per l’episodio), l’orrore si mescola al demenziale e le parodie dei classici del cinema e della letteratura si susseguono in tre segmenti distinti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

