Il latitante Armando Bako arrestato in Albania la fuga lunga un decennio e i 29 anni da scontare in carcere

Notizie.virgilio.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Latitante arrestato in Albania dopo dieci anni: condannato a 29 anni per mafia e traffico internazionale di droga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

il latitante armando bako arrestato in albania la fuga lunga un decennio e i 29 anni da scontare in carcere

© Notizie.virgilio.it - Il latitante Armando Bako arrestato in Albania, la fuga lunga un decennio e i 29 anni da scontare in carcere

Approfondisci con queste news

latitante armando bako arrestatoLatitante da oltre 10 anni arrestato in Albania - Dovrà scontare 29 anni di reclusione per associazione di stampo mafioso e traffico di droga ... rainews.it scrive

latitante armando bako arrestatoLatitante arrestato in Albania, deve scontare 29 anni di carcere - Era irreperibile dall'aprile del 2013 Armando Bako, latitante da oltre 10 anni e arrestato in Albania nell'ambito di indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli coordinate dalla Procur ... Scrive ansa.it

latitante armando bako arrestatoArrestato in Albania Armando Bako, latitante da oltre dieci anni - In data 23 ottobre, nell’ambito di un’attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli ... Si legge su reportweb.tv

Cerca Video su questo argomento: Latitante Armando Bako Arrestato