Il latitante Armando Bako arrestato in Albania la fuga lunga un decennio e i 29 anni da scontare in carcere
Latitante arrestato in Albania dopo dieci anni: condannato a 29 anni per mafia e traffico internazionale di droga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Latitante da oltre 10 anni arrestato dai @_Carabinieri_ in Albania - Armando Bako era sfuggito alla cattura nel 2013. Dovrà scontare 29 anni di reclusione per associazione di stampo mafioso e traffico di droga @TgrRai - X Vai su X
Latitante da oltre 10 anni arrestato in Albania - Dovrà scontare 29 anni di reclusione per associazione di stampo mafioso e traffico di droga ... rainews.it scrive
Latitante arrestato in Albania, deve scontare 29 anni di carcere - Era irreperibile dall'aprile del 2013 Armando Bako, latitante da oltre 10 anni e arrestato in Albania nell'ambito di indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli coordinate dalla Procur ... Scrive ansa.it
Arrestato in Albania Armando Bako, latitante da oltre dieci anni - In data 23 ottobre, nell’ambito di un’attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli ... Si legge su reportweb.tv