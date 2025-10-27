Il lancio del nuovo sito del Dott Antonello Amelina | una porta aperta sulla qualità dell’ortopedia
Una vetrina digitale per competenza e cura. Il sito si apre con una home page sobria e funzionale, in cui si legge subito il nome “Dott. Antonello Amelina Ortopedico” e subito sotto – in sezioni ben visibili – le specializzazioni: polso (radioulna), trauma caviglia, omero (bracci), colonna vertebrale (rachide) e altro ancora. Questa scelta testimonia la vocazione del medico verso ambiti articolari e traumatici, segnalando in modo chiaro al visitatore le aree di intervento. antonelloamelina.it Navigando nel menu principale si trovano le sezioni “Visione”, “Curriculum”, “Chi sono”, “Contatti” e “Ultime Notizie”. 🔗 Leggi su Citypescara.com
