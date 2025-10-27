il k sport batte la jesina e si prende il primo posto

K SPORT 3 JESINA 1 K SPORT GALLO: Cerretani, Camilloni, Notariale, Dominici, Carta, Mistura, Torelli, Magnanelli, Rivi (40’ st Broso), Montagna (31’ st Carriero), Sollaku (31’ st Peroni). All. Protti JESINA: Santarelli, Manna, De Maio, Massei A. (41’ st Nacciarriti), Orlietti, Stefoni (40’ st Borocci), Massei F. (34’ st Gagliardini), Ceccarelli (19’ st Romizi), Angeletti (19’ st Tassi), Minnozzi, Giovannini. All. Puddu Arbitro: Cittadini di Macerata Reti: 21’ pt Minnozzi, 36’ pt Torelli, 15’ st Carta, 42’ st Peroni Note: Spettatori: 500 circa; ammoniti Orlietti e Carta; angoli 10-2; recupero 2’ e 5’ Partita vivace e ben giocata quella disputata dal K-Sport Montecchio Gallo che si scrolla di dosso le due sconfitte delle scorse giornate vincendo e convincendo con una buona prestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

