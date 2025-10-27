Il Gubbio rifiata e alza la voce | Grande risposta del gruppo

Un autentico scossone. Il Gubbio torna con tre punti pesantissimi dal “Cabassi“ di Carpi: non solo per la classifica, con i rossoblù che tornano alla vittoria dopo cinque turni e si rilanciano, ma anche e forse soprattutto per il morale. Il perentorio 0-3 maturato sabato pomeriggio è infatti linfa vitale per una squadra che nell’ultimo periodo sembrava essersi sbiadita, forse adagiata sugli allori di un inizio roboante, e che ora può e deve ripartire da una prestazione dall’importante peso specifico. "Venivamo da due sconfitte che non meritavamo, eravamo arrabbiati", commenta mister Di Carlo nel post gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it