Il guanto perduto di Piersanti Mattarella e altre storie di verità nascoste
Un guanto precipitò Da una mano desiderata A toccare il pavimento del mondo In una pista affollata Un gentiluomo, un infedele, lo seguì con lo sguardo E stava quasi per raggiungerlo Ma già troppo in ritardo E stava quasi per raggiungerlo Ma troppo in ritardo Era scomparsa quella mano E tutta la compagnia E chissà se era mai esistita. Sono i versi di una canzone di Francesco De Gregori (dall’album “Prendere o Lasciare”), che a sua volta si ispira a un ciclo di famosi disegni del 1878 di Max Klinger. La storia di un guanto. E chissà da dove viene, dove è andato, che fine ha fatto, quello che questo fine settimana è diventato il guanto più famoso d’Italia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Articolo di Giovanni Bianconi per il Corriere della Sera. Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile, è accusato di aver «affermato il falso e taciuto quanto a sua conoscenza» su una prova sparita: il guanto lasciato dal killer sull'auto usata per l'agguat - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio di Piersanti Mattarella, un ex poliziotto agli arresti: «Fece sparire il guanto del killer e continua a inquinare le indagini» - Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile, è accusato di aver «affermato il falso e taciuto quanto a sua conoscenza» su una prova sparita: il guanto lasciato dal killer sull'auto usata per ... Secondo msn.com
Il guanto del killer di Piersanti Mattarella sparito nel nulla: il giallo della prova regina di un delitto ancora irrisolto - Secondo la procura di Palermo, fu occultato dall'ex funzionario della Mobile Filippo Peritore, finito ai domiciliari per depis ... Si legge su quotidiano.net
Omicidio Piersanti MattarellaOmicidio Piersanti Mattarella A 45 anni dall’omicidio di Piersanti Mattarella, la Procura di... - Omicidio Piersanti MattarellaOmicidio Piersanti Mattarella A 45 anni dall’omicidio di Piersanti Mattarella, la Procura ... msn.com scrive