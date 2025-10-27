Un guanto precipitò Da una mano desiderata A toccare il pavimento del mondo In una pista affollata Un gentiluomo, un infedele, lo seguì con lo sguardo E stava quasi per raggiungerlo Ma già troppo in ritardo E stava quasi per raggiungerlo Ma troppo in ritardo Era scomparsa quella mano E tutta la compagnia E chissà se era mai esistita. Sono i versi di una canzone di Francesco De Gregori (dall’album “Prendere o Lasciare”), che a sua volta si ispira a un ciclo di famosi disegni del 1878 di Max Klinger. La storia di un guanto. E chissà da dove viene, dove è andato, che fine ha fatto, quello che questo fine settimana è diventato il guanto più famoso d’Italia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il guanto perduto di Piersanti Mattarella, e altre storie di verità nascoste