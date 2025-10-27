Il gruppo Pettinari sindaco dal viceprefetto Amabile | Atteggiamenti ostili del presidente in consiglio comunale

Ilpescara.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’ultima bagarre scoppiata in consiglio comunale quando hanno esposto, come già fatto a gennaio, lo striscione con la scritta “Chi l’ha visto” corredata dalla foto del sindaco Carlo Masci, ma soprattutto dopo che, questo il fulcro della denuncia, gli emendamenti presentati alla delibera in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Espulso dal gruppo comunale Manfredi Sindaco dopo le critiche a Fico, è un atto di intolleranza politica” - Gennaro Demetrio Paipais è avvocato penalista e da 4 anni consigliere comunale di Napoli nelle fila della maggioranza di centrosinistra, a trazione Pd- Segnala fanpage.it

"Il sindaco non si fida del suo gruppo" - "Il sindaco non ci può prendere in giro; prenda piuttosto atto che non riesce nemmeno ad avere la fiducia del suo gruppo: dovrebbe trarne le conseguenze e dimettersi". Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Gruppo Pettinari Sindaco Viceprefetto