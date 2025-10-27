Il Gruppo Barilla investe a Ferrara | presentato un piano di efficientamento energetico

Ferraratoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ridurre i consumi energetici, abbattere le emissioni di anidride carbonica, migliorare le prestazioni ambientali e incrementare l’autoproduzione di energia rinnovabile. Sono gli obiettivi che Barilla ha illustrato alla Regione Emilia-Romagna, inseriti in un programma di interventi denominato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

gruppo barilla investe ferraraGruppo Barilla presenta un piano di investimenti da oltre 34 milioni di euro, di cui 10 in Emilia-Romagna - Ridurre i consumi energetici, abbattere le emissioni di CO2, migliorare le prestazioni ambientali e incrementare l’autoproduzione di energia rinnovabile. Si legge su gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Gruppo Barilla Investe Ferrara