Il Green Deal non è un lusso ma una spinta all’Europa nuova

SILVANO FALOCCO, direttore della Fondazione Ecosistemi, ha ribadito che il Green Deal non è un lusso. Eppure, da Donald Trump a Giorgia Meloni e Antonio Tajani, molti leader lo hanno criticato apertamente. C’è ancora un futuro per il Green Deal? "Sì, e deve esserci. Il Green Deal non è un vezzo ideologico ma la piattaforma per costruire l’Europa del domani. Le sfide globali — clima, competizione tecnologica, sicurezza energetica — impongono una strategia comune. Se l’Unione arretra, rinuncia alla propria leadership. Serve un Green Deal aggiornato, più pragmatico, che unisca obiettivi ambientali e strumenti economici reali per imprese e lavoratori". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Il Green Deal non è un lusso ma una spinta all’Europa nuova"

