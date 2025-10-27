Il Green Deal non è un lusso ma una spinta all’Europa nuova

Quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SILVANO FALOCCO, direttore della Fondazione Ecosistemi, ha ribadito che il Green Deal non è un lusso. Eppure, da Donald Trump a Giorgia Meloni e Antonio Tajani, molti leader lo hanno criticato apertamente. C’è ancora un futuro per il Green Deal? "Sì, e deve esserci. Il Green Deal non è un vezzo ideologico ma la piattaforma per costruire l’Europa del domani. Le sfide globali — clima, competizione tecnologica, sicurezza energetica — impongono una strategia comune. Se l’Unione arretra, rinuncia alla propria leadership. Serve un Green Deal aggiornato, più pragmatico, che unisca obiettivi ambientali e strumenti economici reali per imprese e lavoratori". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il green deal non 232 un lusso ma una spinta all8217europa nuova

© Quotidiano.net - "Il Green Deal non è un lusso ma una spinta all’Europa nuova"

Altre letture consigliate

Lusso moralistico o responsabilità ambientale? Due intellettuali si sfidano sul vero senso del Green Deal - Per alcuni &#232; un atto di realismo: una direttiva che punisce chi produce in Europa e non ferma chi inquina altrove. Segnala ilfoglio.it

Green Deal europeo, cos'&#232; e perché Giorgia Meloni ha proposto di sospenderlo - Il Green Deal europeo punta a rendere l'Ue la prima zona al mondo a impatto climatico zero entro il 2050, al fine di ridurre l'inquinamento e ripristinare un sano equilibrio nella natura e negli ... Riporta tg24.sky.it

Il Green Deal europeo &#232; davvero al tramonto? Cosa cambia con la virata a destra dell’Ue - Il Green Deal, pilastro della politica della Commissione europea a guida Ursula von der Leyen, è stato uno dei temi più divisivi della campagna elettorale. corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Green Deal 232 Lusso