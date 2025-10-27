Il Grande Fratello raddoppia | stasera alta tensione
Roma, 27 ottobre 2025 - Il Grande Fratello chiude in anticipo? Per il momento no e proprio per cercare di scongiurare il più possibile quella che sarebbe la soluzione più estrema, ecco alcuni correttivi. Che però, va sottolineato, hanno un doppio valore. Da questa settimana, e quindi dalla puntata di oggi lunedì 27 ottobre, il reality show condotto da Simona Ventura comincia con il doppio appuntamento settimanale: il Grande Fratello va in onda il lunedì e il giovedì in Prima serata su Canale 5. Cosa significa questo? Che c’è la forte volontà di velocizzare le eliminazioni e le dinamiche per arrivare, probabilmente, prima alla conclusione del programma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
