Il governo al lavoro sul Piano casa | prezzi calmierati e accesso al credito Meloni | Un obiettivo strategico
«Stiamo lavorando alla definizione di un grande Piano Casa per mettere a disposizione delle giovani coppie alloggi a prezzi calmierati. Perché senza una casa è difficile costruire una famiglia, e senza famiglie non può esserci una Nazione prospera e vitale». Giorgia Meloni lo ha ribadito nel messaggio inviato al Green Building Forum, in corso a Milano, dove è tornata anche sul tema del Green deal non ideologico, in cui la sostenibilità ambientale vada di pari passo con la sostenibilità economica e sociale. Meloni: «Il governo al lavoro su un grande Piano Casa». La premier ha ricordato che l’Italia ha portato il tema della casa anche all’ultimo Consiglio europeo, dove su richiesta del nostro Paese «si è discusso di politiche abitative, alla luce del crescente problema dei costi immobiliari, in particolare per le fasce più giovani». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altre letture consigliate
La stabilità politica e il lavoro che il governo sta portando avanti ha dato credibilità e affidabilità all’Italia a livello internazionale. I conti pubblici sono in ordine e siamo attrattivi per gli investimenti. Lavoriamo con una strategia precisa che comprende anche il so - facebook.com Vai su Facebook
Sul lavoro nero il Governo Meloni smetta di voltarsi da altra parte ? https://facebook.com/share/p/17EEcmSXhy/?mibextid=wwXIfr… - X Vai su X
Meloni, fondamentale garantire casa a giovani coppie - "Garantire ai cittadini e alle famiglie la possibilità di acquistare una casa è un obiettivo fondamentale di questo Governo" e per questo "stiamo lavorando alla definizione d ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
CASA, MELONI: AL LAVORO PER DEFINIZIONE GRANDE PIANO - Roma, 27 ott – “Stiamo lavorando alla definizione di un grande Piano Casa per mettere a disposizione delle giovani coppie alloggi a prezzi calmierati. Scrive 9colonne.it
Dal Consiglio europeo alla manovra, sulla casa il nulla cosmico del governo - Il Consiglio europeo svoltosi giovedì 23 ottobre per la prima volta, tra i vari argomenti di vasta risonanza, aveva in agenda la questione alloggi e dell’emergenza abitativa. Scrive ilfattoquotidiano.it