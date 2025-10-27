«Stiamo lavorando alla definizione di un grande Piano Casa per mettere a disposizione delle giovani coppie alloggi a prezzi calmierati. Perché senza una casa è difficile costruire una famiglia, e senza famiglie non può esserci una Nazione prospera e vitale». Giorgia Meloni lo ha ribadito nel messaggio inviato al Green Building Forum, in corso a Milano, dove è tornata anche sul tema del Green deal non ideologico, in cui la sostenibilità ambientale vada di pari passo con la sostenibilità economica e sociale. Meloni: «Il governo al lavoro su un grande Piano Casa». La premier ha ricordato che l’Italia ha portato il tema della casa anche all’ultimo Consiglio europeo, dove su richiesta del nostro Paese «si è discusso di politiche abitative, alla luce del crescente problema dei costi immobiliari, in particolare per le fasce più giovani». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il governo al lavoro sul Piano casa: prezzi calmierati e accesso al credito. Meloni: «Un obiettivo strategico»