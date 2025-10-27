Il governatore di un prefettura giapponese ha chiesto l'invio dell'esercito contro gli orsi

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governatore della prefettura di Akita, Kenta Suzuki, ha chiesto l’intervento delle Forze di Autodifesa, l'equivalente giapponese dell'esercito, per fronteggiare gli attacchi di orso. Secondo le statistiche ufficiali nel 2025 i plantigradi avrebbero provocato 7 morti e oltre 100 feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

governatore prefettura giapponese haGiappone, Takaichi Sanae è la prima donna premier ma la strategia resta conservatrice: per la parità di genere si dovrà attendere - Come previsto Takaichi Sanae, 64 anni, conservatrice, è diventata prima ministra del Giappone, con forte consenso espresso anche dalla maggioranza delle ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Governatore Prefettura Giapponese Ha