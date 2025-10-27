Il governatore di un prefettura giapponese ha chiesto l'invio dell'esercito contro gli orsi
Il governatore della prefettura di Akita, Kenta Suzuki, ha chiesto l’intervento delle Forze di Autodifesa, l'equivalente giapponese dell'esercito, per fronteggiare gli attacchi di orso. Secondo le statistiche ufficiali nel 2025 i plantigradi avrebbero provocato 7 morti e oltre 100 feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
