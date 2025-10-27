Il Giudice sportivo ha multato il Napoli | ecco perché

La Lega Serie A ha pubblicato il comunicato ufficiale con le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultima giornata di campionato. Meno provvedimenti disciplinari rispetto al turno precedente, ma non mancano le novità: una squalifica, quattro giocatori in diffida, la prima ammonizione stagionale per Alessandro Bastoni dell’Inter e una multa al Napoli. Il solo calciatore fermato dal giudice sportivo è Emil Holm, esterno svedese del Bologna, espulso nel match contro la Fiorentina. Per lui un turno di squalifica che lo costringerà a saltare la prossima sfida di campionato. Sono invece quattro i calciatori che entrano ufficialmente in diffida, al limite della squalifica in caso di un nuovo cartellino giallo: Gaspar (Lecce). 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it