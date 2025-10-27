Il futuro del marketing è già qui | si chiama UniSolutions e utilizza l’IA in modo rivoluzionario

UniSolutions sta cambiando per sempre il modo in cui le aziende si presentano online, grazie alle possibilità dell’intelligenza artificiale. Uni, il software brevettato dall’azienda milanese, è stato il primo passo verso una rivoluzione del marketing che oggi è alla portata di tutti: Pmi, professionisti, esercizi commerciali. Non un banale “servizio online”, ma un assistente virtuale capace di creare un brand da zero, progettando la sua identità visiva, sviluppando il sito, gestendo i social e le campagne adv, ottimizzando la visibilità sul web. Un brand creato appositamente dall’IA per affiancare il lavoro dell’azienda e portare nuovi clienti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

