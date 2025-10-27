Il funzionario della Regione arrestato con la mazzetta da mille euro resta in silenzio davanti al gip
È stato arrestato in flagranza giovedì scorso con una mazzetta da mille euro che gli avrebbe appena consegnato un imprenditore e, davanti al gip Giuseppina Zampino, il funzionario in servizio alla Soprintendenza del mare, Antonio Librizzi, 62 annni, ha scelto di avvalersi della facoltà di non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
