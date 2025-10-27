Il Fumone torna a casa | nasce la nuova ASD Virtus Fumone

Il calcio torna ufficialmente a casa. Dopo anni di assenza, il pallone torna a rotolare sul terreno del campo sportivo di Fumone, immerso nel verde e affacciato sul suggestivo lago di Canterno. Nasce così la nuova ASD Virtus Fumone, un progetto che riporta il calcio a 11 nel cuore del paese. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

