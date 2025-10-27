Il frantoio spagnolo modello di oleoturismo disegnato dall’archistar Philippe Starck
Nella provincia di Malaga l'azienda La Almazara ha deciso di investire, oltre che sulla produzione olearia, anche sull'oleoturismo e su un design architettonico affascinante. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
News recenti che potrebbero piacerti
DAL FRUTTO ALL'OLIO: una mattina al frantoio! Gli alunni delle classi seconde della scuola primaria di Sant'Omero e Garrufo hanno vissuto un’esperienza davvero speciale: la visita al frantoio di Nereto! Tra profumi intensi di olive appena raccolte e macc - facebook.com Vai su Facebook
Umbria: l'extravergine di oliva protagonista di Frantoi Aperti - L’Umbria rurale torna sotto i riflettori con la XXVII edizione di Frantoi Aperti, evento simbolo dell’oleoturismo in Italia, che dal 19 ottobre al 17 novembre 2024, per 5 fine settimana, proporrà un ... Si legge su tgcom24.mediaset.it
Frantoi Aperti 2024: in Umbria alla scoperta dell’olio evo novello. Il programma completo - L'Umbria torna protagonista dell'oleoturismo con la XXVII edizione di Frantoi Aperti, evento volto a celebrare l'arrivo del nuovo olio extravergine d'oliva, nel pieno del periodo della raccolta e ... Da quotidiano.net