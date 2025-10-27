Il Forlì ospita l' Arzignano nei sedicesimi di Coppa Italia mister Miramari | Vogliamo passare il turno

Forlitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviato il pareggio condito da polemiche contro il Pineto, il Forlì di mister Alessandro Miramari deve voltare velocemente pagina perché martedì alle 18 sempre tra le mura del Tullo Morgagni ospiterà nei sedicesimi di Coppa Italia la formazione dell'Arzignano Valchiampo attualmente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

