Il figlio di Thiago Silva convocato dall'Inghilterra | Iago potrebbe non emulare il papà

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iago, il figlio di Thiago Silva che è un calciatore delle giovanili del Chelsea è stato convocato dall'Inghilterra Under 15: le regole FIFA lo permettono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

