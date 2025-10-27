Il figlio di Thiago Silva convocato dall'Inghilterra | Iago potrebbe non emulare il papà
Iago, il figlio di Thiago Silva che è un calciatore delle giovanili del Chelsea è stato convocato dall'Inghilterra Under 15: le regole FIFA lo permettono. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Papà Huijsen e l'addio del figlio alla Juve: "Uno shock, Thiago Motta fu brutale" #huijsen #juve #juventus #thiagomotta #giuntoli - X Vai su X
La prima immagine di Thiago Corona tra le braccia di mamma e papà - facebook.com Vai su Facebook
Il figlio di Thiago Silva convocato dall’Inghilterra: Iago potrebbe non emulare il papà - Iago, il figlio di Thiago Silva che è un calciatore delle giovanili del Chelsea è stato convocato dall'Inghilterra Under 15: le regole FIFA lo permettono ... Si legge su fanpage.it