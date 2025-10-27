Il festival dove le persone si lanciano la cacca
A Ivrea c'è la storica "battaglia delle arance", così come in Spagna è famosa la "Tomatina", dove i partecipanti si lanciano chili di pomodori. Al mondo esistono diversi festival in cui le persone si lanciano frutta, ortaggi o cibi di altro genere, ma nel villaggio di Gumatapura, nello stato di. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
L’ultima giornata di KUM! Festival ha chiuso un’edizione intensa e partecipata. Tre giorni di parole, incontri e ascolto, oltre settemila persone arrivate da tutta Italia per condividere un’idea di cura come impegno, riflessione e responsabilità. Grazie a chi ha riem - facebook.com Vai su Facebook
Il festival dove le persone si lanciano la cacca - Lo youtuber statunitense Tyler Oliveira ha partecipato al Gorehabba, una festività che si celebra nel villaggio di Gumatapura, in India, in cui i partecipanti si cospargono di escrementi di mucca in u ... Scrive today.it