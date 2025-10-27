Il Festival di Sanremo e Eurovision? La Maremma e le mie amicizie mi hanno tenuto coi piedi per terra |
Lucio Corsi ha presentato alla Festa del cinema di Roma, sabato 25 ottobre, il suo concert movie “La Chitarra Nella Roccia”, che racconta il live messo in scena nell’abbazia cistercense di San Galgano a Chiusdino (Siena). Il film, prodotto da Sugar e diretto da Tommaso Ottomano, amico fraterno, compagno di band e co-autore di Corsi, sarà nelle sale The Space Cinema il 3, 4 e 5 novembre. Poi arriverà anche un disco live in uscita il 14 novembre. “Fare un concerto in quel luogo magico era un sogno che avevamo da tanto tempo. – ha detto Corsi – È un’abbazia senza tetto che appare così, come se fosse cresciuta in mezzo agli alberi, come se fosse uno degli alberi in mezzo ai campi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
