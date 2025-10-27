Il diritto di sentirisi belle | giornata speciale per le pazienti oncologiche della Breast Unit del Gom
Una giornata all’insegna della bellezza e del benessere: è stato questo lo scopo di Grace, l’Amore che dà la Vita, iniziativa promossa dall’Associazione Grace ETS presso la Breast Unit del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.Ieri mattina, infatti, un team di professionisti del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il diritto alla parità, in ogni campo I ragazzi e le ragazze hanno il diritto di praticare sport in un ambiente sicuro, inclusivo e libero da discriminazioni. Ma ancora oggi, esistono sport considerati “da maschi” e “da femmine” e non sono garantite a tutte e tutti le ste Vai su Facebook
Ue: Avs, 'bella giornata per chi crede in stato di diritto, Salis mai voluto fuggire da processo' - Grazie a tutti i parlamentari europei che con il loro voto hanno ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
SPILLONE CGIL/ Dal diritto al lavoro al diritto di sentirsi: cronaca ironica di uno sciopero generale mancato - La Cgil ha proclamato lo sciopero generale per la giornata di oggi dopo che la Global Sumud Flotilla è stata fermata da Israele Ci dispiace. Si legge su ilsussidiario.net
Benifei su Salis, 'bella giornata per chi crede nella giustizia' - "Ilaria Salis non tornerà in carcere in Ungheria, il Parlamento Europeo ha deciso oggi in via definitiva. Da ansa.it