Il digitale al servizio di memoria e arte

AREZZO "illumina il futuro" da secoli, ma oggi la luce non è solo quella dell’oro. È la luce delle idee, della creatività, della capacità di reinventarsi restando fedele a sé stessi. Ne è convinto Beppe Angiolini, direttore artistico di OroArezzo, tra i protagonisti della tappa aretina di Qn Distretti. Arezzo è da sempre una città che brilla. Cosa significa oggi "illuminare il futuro"? "Significa accendere una nuova consapevolezza dei valori che custodiamo e guardare avanti. La nostra sfida non è solo produrre bellezza, ma darle senso. L’oro è la nostra luce, ma oggi brilla attraverso le idee e la capacità di unire tradizione e innovazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net