Il dg Serangeli | | Problemi evidenti devo fare un esame di coscienza

Umori diametralmente opposti nella sala stampa dell’Helvia Recina-Pino Brizi dopo il derby che ha visto trionfare l’ Ancona. Tanta delusione in casa Maceratese, a partire dal direttore generale Serangeli: "È una sconfitta pesante non tanto per il risultato ma per la tenuta mentale delle squadra. Dopo il 3 a 1 ho visto un squadra completamente assente e dobbiamo ragionare su questa problematica. Chiediamo scusa ai tifosi perché c’era una cornice da categoria superiore. In alcuni momenti bisogna avere l’umiltà di capire che l’avversario ha più di te e devi usare altri tipi di armi per portare a casa il risultato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

