Il derby va al Grosseto Castiglione non può nulla

HOCKEY Il Circolo Pattinatori conquista i primi tre punti della stagione, andando a espugnare la pista di Casa Mora con la Blue Factor Castiglione (2-4 il finale). L’inizio è velocissimo, con i tentativi di Barragan, Sillero e Lasorsa fermate dai portieri. Il Cp Grosseto sblocca il risultato con Matias Sillero che da dietro porta fa carambolare la palla alle spalle di Saitta. Il vantaggio biancorosso dura appena trenta secondi: Cabella finalizza un’azione veloce, mettendo in rete un assist di Cabiddu. La partita è divertente e non mancano le occasioni: di Barbieri per il Grosseto, di Escobar e Cabiddu per la Blue Factor. 🔗 Leggi su Lanazione.it

