Il derby in Promozione Lampo Meridien la fuga prosegue Cortesi stende un buon Casalguidi
CASALGUIDI 0 LAMPO MERIDIEN 1 CASALGUIDI Carli, Rossi, Ghimenti, Puccianti (41 st Luccioletti), Bonaiuti, Borselli (44 st Capecchi), An Bonfanti, Al Bonfanti, De Simone, Dani (25 st Robusto), Ceccarelli (18 st Zoppi). A disp. Merci, Malusci, Rizzi, Diddi. All. Paolacci LAMPO MERIDIEN Lampignano, Boghean, Nencini, Di Vito, Del Sorbo (1 st Zingarello), Cappellini, Fedi, Martini, Cortesi, Mercugliano (11 st N Ferrucci), Vannini. A disp. D’Angelo, Fresta, Dianda, Nikaj, L Ferrucci, Bonfanti, Notarelli. All. Benesperi ARBITRO Angileri di Empoli MARCATORE 26 pt Cortesi NOTE 30 st espulso Zingarello per doppia ammonizione CASALGUIDI Con una rete, segnata da Cortesi, il Lampo Meridien espugna il difficile campo di Casalguidi, vince il derby e mantiene il primato in classifica generale, con due punti di vantaggio sul Cubino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
NEXT MATCH – PROMOZIONE PUGLIESE Domenica 26 Ottobre 2025 Ore 14:30 Campo Sportivo Comunale “Gaetano Scirea” – Stornarella AC Real Siti San Severo Calcio ? Il derby si gioca in casa, davanti alla nostra gente! Serve il cal - facebook.com Vai su Facebook
Il derby in Promozione. Lampo Meridien, la fuga prosegue. Cortesi stende un buon Casalguidi - CASALGUIDI 0 LAMPO MERIDIEN 1 CASALGUIDI Carli, Rossi, Ghimenti, Puccianti (41 st Luccioletti), Bonaiuti, Borselli (44 st Capecchi), An Bonfanti, Al Bonfanti, De ... Secondo sport.quotidiano.net
Lampo Meridien inarrestabile: Cortesi decide il derby col Casalguidi - Il derby di Casalguidi va alla Lampo Meridien: decidono la rete di Cortesi e il rigore parato da Lampignano, i nerazzurri chiudono in dieci Il derby è nerazzurro. Scrive pistoiasport.com
Il derby del Montalbano. Casalguidi-Lampo Meridien - Il piatto forte del menù della settima giornata del girone A di Promozione è il derby fra Casalguidi e Lampo Meridien (domani il calcio d’inizio alle ore 14. lanazione.it scrive