Il derby in Promozione Lampo Meridien la fuga prosegue Cortesi stende un buon Casalguidi

Sport.quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CASALGUIDI 0 LAMPO MERIDIEN 1 CASALGUIDI Carli, Rossi, Ghimenti, Puccianti (41 st Luccioletti), Bonaiuti, Borselli (44 st Capecchi), An Bonfanti, Al Bonfanti, De Simone, Dani (25 st Robusto), Ceccarelli (18 st Zoppi). A disp. Merci, Malusci, Rizzi, Diddi. All. Paolacci LAMPO MERIDIEN Lampignano, Boghean, Nencini, Di Vito, Del Sorbo (1 st Zingarello), Cappellini, Fedi, Martini, Cortesi, Mercugliano (11 st N Ferrucci), Vannini. A disp. D’Angelo, Fresta, Dianda, Nikaj, L Ferrucci, Bonfanti, Notarelli. All. Benesperi ARBITRO Angileri di Empoli MARCATORE 26 pt Cortesi NOTE 30 st espulso Zingarello per doppia ammonizione CASALGUIDI Con una rete, segnata da Cortesi, il Lampo Meridien espugna il difficile campo di Casalguidi, vince il derby e mantiene il primato in classifica generale, con due punti di vantaggio sul Cubino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il derby in promozione lampo meridien la fuga prosegue cortesi stende un buon casalguidi

© Sport.quotidiano.net - Il derby in Promozione. Lampo Meridien, la fuga prosegue. Cortesi stende un buon Casalguidi

Altre letture consigliate

derby promozione lampo meridienIl derby in Promozione. Lampo Meridien, la fuga prosegue. Cortesi stende un buon Casalguidi - CASALGUIDI 0 LAMPO MERIDIEN 1 CASALGUIDI Carli, Rossi, Ghimenti, Puccianti (41 st Luccioletti), Bonaiuti, Borselli (44 st Capecchi), An Bonfanti, Al Bonfanti, De ... Secondo sport.quotidiano.net

derby promozione lampo meridienLampo Meridien inarrestabile: Cortesi decide il derby col Casalguidi - Il derby di Casalguidi va alla Lampo Meridien: decidono la rete di Cortesi e il rigore parato da Lampignano, i nerazzurri chiudono in dieci Il derby è nerazzurro. Scrive pistoiasport.com

derby promozione lampo meridienIl derby del Montalbano. Casalguidi-Lampo Meridien - Il piatto forte del menù della settima giornata del girone A di Promozione è il derby fra Casalguidi e Lampo Meridien (domani il calcio d’inizio alle ore 14. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Derby Promozione Lampo Meridien