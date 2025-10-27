Il delitto di via Poma in onda 27 e 28 ottobre su Sky Crime | testimonianze inedite su uno dei casi più controversi della cronaca italiana

Arriva in prima visione assoluta Il delitto di via Poma, una nuova coinvolgente docuserie in due episodi, in onda lunedì 27 e martedì 28 ottobre alle 22:55 su Sky Crime e Now, che ricostruisce uno dei casi più controversi e mediatici della cronaca nera italiana: l’omicidio di Simonetta Cesaroni. Estate 1990. Simonetta Cesaroni, 20 anni, viene trovata senza vita nel suo ufficio di via Poma, a Roma. Uccisa con 29 coltellate, la giovane diventa il centro di un caso che sconvolge l’Italia e che, a distanza di oltre trent’anni, continua a sollevare domande senza risposta. Un’indagine segnata da depistaggi, piste false e un processo che non ha mai individuato un colpevole definitivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

