Il Cus Pisa premiato al Meeting Nazionale dei Presidenti Cus

Nel fine settimana dal 24 al 26 ottobre, il Cus Pisa ha partecipato al Meeting Nazionale dei Presidenti dei Cus, svoltosi a Falconara Marittima. All’incontro hanno preso parte i sei Cus selezionati per essersi maggiormente distinti nell’ultimo quinquennio, successivamente premiati durante. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Il Cus Pisa esulta: terzo posto nel canottaggio ai Campionati Nazionali Universitari - Pisa, 7 ottobre 2025 – Un campionato da ricordare per il Cus Pisa, che si tinge di gloria ai Campionati Nazionali Universitari di Canottaggio 2025. lanazione.it scrive