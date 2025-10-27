Il Cus Pisa premiato al Meeting Nazionale dei Presidenti Cus

Pisatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana dal 24 al 26 ottobre, il Cus Pisa ha partecipato al Meeting Nazionale dei Presidenti dei Cus, svoltosi a Falconara Marittima. All’incontro hanno preso parte i sei Cus selezionati per essersi maggiormente distinti nell’ultimo quinquennio, successivamente premiati durante. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

cus pisa premiato meetingIl Cus Pisa premiato al Meeting Nazionale dei Presidenti Cus - L'ente pisano è stato premiato tra i sei centri universitari sportivi più virtuosi d'Italia per i progetti su inclusione e disabilità ... Segnala pisatoday.it

Il Cus Pisa esulta: terzo posto nel canottaggio ai Campionati Nazionali Universitari - Pisa, 7 ottobre 2025 – Un campionato da ricordare per il Cus Pisa, che si tinge di gloria ai Campionati Nazionali Universitari di Canottaggio 2025. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cus Pisa Premiato Meeting