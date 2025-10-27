Il corteo Pro Pal sfila fin dentro il Comune di Bologna | Blocchiamo la gara tra Virtus e Maccabi
Bologna, 27 ottobre 2025 – Si è concluso senza disordini il presidio di una sessantina di manifestanti, tra la sigla sindacale Usb, il collettivo Cambiare rotta e Potere al popolo, che questo pomeriggio, dal cortile di Palazzo d'Accursio, ha sfilato fin dentro il Comune, mentre si stava svolgendo il Consiglio comunale. L'accesso dei manifestanti è stato liberato dalla polizia in tenuta anti sommossa, che in un primo momento si era disposta davanti alle scale di Palazzo d'Accursio, bloccandone l'ingresso. “Lepore è forse il sindaco più di destra della storia di Bologna", hanno urlato al megafono i manifestanti, ribadendo le loro richieste: “i cittadini vogliono essere ascoltati, fuori Israele dalla città, via da Bologna l'azienda farmaceutica Teva e quella di logistica e costruzioni Alstom”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
